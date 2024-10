Calcio: Runjaic "Con il Cagliari trasformare rabbia San Siro in energia" (Di giovedì 24 ottobre 2024) "L'Udinese è sulla strada giusta", dice il tecnico dei friulani UDINE - "Giochiamo contro una squadra molto energetica, che ha grande volontà. Mi piace come gioca, lotta fino alla fine, recuperando situazione di svantaggio, con giocatori che hanno buona esperienza in serie A. Mi ha impressionato in Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Runjaic "Con il Cagliari trasformare rabbia San Siro in energia" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "L'Udinese è sulla strada giusta", dice il tecnico dei friulani UDINE - "Giochiamo contro una squadra molto energetica, che ha grande volontà. Mi piace come gioca, lotta fino alla fine, recuperando situazione di svantaggio, con giocatori che hanno buona esperienza in serie A. Mi ha impressionato in

Calcio : Serie A. Runjaic "Subiti gol facili - siamo in un processo lungo" - "Bravi a tornare in partita contro una squadra come l'Inter", dice il tecnico dell'Udinese UDINE - "Abbiamo concesso troppi palloni all'Inter, subendo dei gol in maniera facile, ma siamo in un processo che sta già migliorando le statistiche dell'Udinese rispetto allo scorso anno". Queste le parole d . (Ilgiornaleditalia.it)

Runjaic : «Udinese e Inter hanno proposto calcio offensivo. Ma troppe occasioni» - Il sistema non è la cosa importante. Sono consapevole del livello dell’Udinese e di quello che possiamo fare. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Runjaic: «Udinese e Inter hanno proposto calcio offensivo. (Inter-news.it)

Calcio : Runjaic"Non guardiamo classifica e ambiente - a Roma grande sfida" - Annunciata contestazione e il fattore ambientale potrebbe incidere, ma il mister bianconero Kosta Runjaic non se . UDINE - Dall'alto della classifica l'Udinese si appresta a scendere all'Olimpico per sfidare una Roma in subbuglio. "Il mio motto è sempre 'tutti insieme'", dice il tecnico dell'Udinese. (Ilgiornaleditalia.it)