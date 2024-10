Briciole alla sanità governo stanzia 13 miliardi di euro ma ne aveva promessi il doppio

Briciole alla sanità, governo stanzia 1,3 miliardi di euro ma ne aveva promessi il doppio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Abbiamo un primo testo della Manovra 2025 e in questo il governo conferma di aver stanziato 1,3 miliardi di euro (in più) per il Sistema sanitario nazionale (Ssn) nel 2025. Le promesse erano però ben diverse. Nonostante l’impegno dichiarato a investire oltre 3 miliardi per nuove assunzioni di personale sanitario, la Manovra si ferma a una cifra che è insufficiente per affrontare le numerose criticità. Per il settore, per usare le parole dei sindacati, si tratta dell’ennesima delusione. Nessuna svolta nella sanità: promesse non mantenute Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, aveva promesso una “svolta” con oltre 3 miliardi di euro per rafforzare la sanità pubblica e reclutare nuovi medici e infermieri. La realtà della Manovra finanziaria racconta un’altra storia. Quifinanza.it - Briciole alla sanità, governo stanzia 1,3 miliardi di euro ma ne aveva promessi il doppio Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Abbiamo un primo testo della Manovra 2025 e in questo ilconferma di averto 1,3di(in più) per il Sistema sanitario nazionale (Ssn) nel 2025. Le promesse erano però ben diverse. Nonostante l’impegno dichiarato a investire oltre 3per nuove assunzioni di personale sanitario, la Manovra si ferma a una cifra che è insufficiente per affrontare le numerose criticità. Per il settore, per usare le parole dei sindacati, si tratta dell’ennesima delusione. Nessuna svolta nella: promesse non mantenute Il ministro della Salute, Orazio Schillaci,promesso una “svolta” con oltre 3diper rafforzare lapubblica e reclutare nuovi medici e infermieri. La realtà della Manovra finanziaria racconta un’altra storia.

Le promesse del governo alla Ue : detrazioni giù di 7 miliardi e taglio “drastico” degli aiuti alle imprese. Ma nella prossima legislatura - Giorgetti lo ha ricordato in audizione scatenando le polemiche politiche. Si parla di agevolazioni fiscali come quelle godute da chi ha un mutuo, sostiene spese mediche o fa lavori di ristrutturazione in casa. E si ribadisce che dovranno essere aggiornati i valori catastali per le imposte sugli immobili per gli edifici ristrutturati con i bonus “dal 2019”. (Ilfattoquotidiano.it)

Rinnovo contratti PA - il governo stanzia 10 miliardi per il 2022-24 e 3 miliardi per il 2025-27. Zangrillo : “Cifra record - garantiamo continuità nelle trattative - non accadeva da 20 anni” - . Zangrillo: “Cifra record, garantiamo continuità nelle trattative, non accadeva da 20 anni” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Un incremento record delle risorse destinate al rinnovo dei contratti del pubblico impiego: la manovra 2025, approvata dal Consiglio dei Ministri, prevede lo stanziamento di oltre 10 miliardi di euro per il triennio 2022-2024. (Orizzontescuola.it)

Via libera dal Governo alla manovra da 30 miliardi - Tra le coperture per la manovra saranno previsti dei contributi da parte del settore bancario e assicurativo. La manovra rende strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale e l’accorpamento delle aliquote IRPEF articolata su tre scaglioni già in vigore nell’anno in corso. Sono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali e viene introdotta anche una Carta per i nuovi nati che riconosce 1. (Unlimitednews.it)