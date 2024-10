Bologna, esplosione in capannone Toyota: chi sono le vittime. Proclamato sciopero venerdì (Di giovedì 24 ottobre 2024) È di due vittime il bilancio dell’esplosione allo stabilimento Toyota Material Handling di Borgo Panigale: si chiamavano Lorenzo Cubello, di 37 anni, e Fabio Tosi che aveva 34 anni, entrambi nati a Bologna. E dopo quanto accaduto i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil di Bologna hanno Proclamato, per l'intera giornata di venerdì 25 ottobre, uno sciopero del settore metalmeccanico al grido di 'Basta morti sul lavoro'. "Per il nostro territorio si tratta dell'ennesima strage di quest'anno”, scrivono in una nota congiunta: “Una strage, quella alla Toyota, che accende drammaticamente il faro sulla sicurezza dentro le fabbriche. Agli organi ispettivi e alla magistratura spetterà fare luce su quanto accaduto. Alle famiglie delle vittime va tutto il cordoglio e la vicinanza da parte delle organizzazioni sindacali". Tg24.sky.it - Bologna, esplosione in capannone Toyota: chi sono le vittime. Proclamato sciopero venerdì Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) È di dueil bilancio dell’allo stabilimentoMaterial Handling di Borgo Panigale: si chiamavano Lorenzo Cubello, di 37 anni, e Fabio Tosi che aveva 34 anni, entrambi nati a. E dopo quanto accaduto i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil dihanno, per l'intera giornata di25 ottobre, unodel settore metalmeccanico al grido di 'Basta morti sul lavoro'. "Per il nostro territorio si tratta dell'ennesima strage di quest'anno”, scrivono in una nota congiunta: “Una strage, quella alla, che accende drammaticamente il faro sulla sicurezza dentro le fabbriche. Agli organi ispettivi e alla magistratura spetterà fare luce su quanto accaduto. Alle famiglie delleva tutto il cordoglio e la vicinanza da parte delle organizzazioni sindacali".

