Sport.quotidiano.net - Basket Serie C. La Folgore esulta in casa dopo quasi sette mesi

(Di giovedì 24 ottobre 2024)esatti dall’ultima volta laFucecchio è tornata a vincere in. Dal 27 marzo scorso contro Monsummano nella poule salvezza del passato campionato all’ultimo weekend contro Bottegone nella terza giornata della C Unica 2024-25. Un successo arrivato in rimonta negli ultimi minuti che permette ai biancoverdi di riscattare le due precedenti sconfitte contro Union Prato e soprattutto Fides Montevarchi. Tuttavia i ragazzi di coach Pistolesi partono contratti, lasciando strada libera ai pistoiesi che nel primo quarto scappano subito oltre la doppia cifra di vantaggio (più undici sul 15-26 al 10’). Nella seconda frazione si segna poco da entrambe le parti (10-10 il parziale), con gli ospiti che restano quindi saldamente al comando andando al riposo lungo sul 25-36 a loro favore.