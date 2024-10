Lanazione.it - Bandi del Pnrr. Già finanziati 15 progetti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono già 15 ipresentati dall’Università di Siena eattraverso ia cascata del, per un importo di circa 2 milioni e 831mila euro. Ulteriori 4sono in fase avanzata di valutazione. L’Ateneo senese è coordinatore in 8 casi su 15, mentre negli altri è partner. "Ia cascata – ha dichiarato la Prorettrice vicaria, Donata Medaglini (foto), che ha anche la delega per il– sono un secondo livello di finanziamento del Piano. Gli enti che ottengono i fondi per i grandi programmi pubblicano a loro volta deiper acquisire proposte progettuali di taglio più piccolo e su tematiche specifiche. Si tratta, quindi, di occasioni ulteriori per i gruppi dell’Università di Siena, appartenenti ai vari ambiti disciplinari, di fare rete e trovare risorse per lo sviluppo di specifiche competenze e capacità riconosciute".