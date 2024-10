Metropolitanmagazine.it - Avetrana, slitta la serie su Sarah Scazzi, Groenlandia e Disney+ precisano: ”Le parti non concordano con la decisione del Tribunale”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La– Qui non è Hollywoode la società di produzionedi non essere d’accordo con ladel, sottolineando che faranno valere le proprie ragioni nelle sedi opportune e competenti.lasu, l’annuncio di– Qui non è Hollywood doveva arrivare venerdì 25 ottobre suma viste le recenti vicende, per il momento, è stata rinviata. Attraverso una nota condivisa, la casa di produzionee la piattaforma streamingconfermano che: “Per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra ledaldi Taranto, il lancio dellaattualmente intitolata ‘– Qui non è Hollywood’ è rinviato”.