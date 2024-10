Atletico Madrid presentato reclamo alla UEFA | Rigore inventato dall’arbitro italiano

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) All’indomani della sconfitta casalinga in Champions League contro il Lille, l’haunformale“per l’errore arbitrale in occasione delconcesso” agli ospiti. Al minuto 74, l’arbitroMarco Guida ha infatti assegnato un penaltysquadra francese per un tocco di mano in area di, tuttavia dalle immagini è apparso come la pavesse colpito prima il braccio di un avversario. E’ questa la tesi sostenuta dal club madrileno, che non riesce a capacitarsi della decisione del direttore di gara ma soprattutto del mancato intervento del VAR, sempre, Luca Pairetto, nel richiamare il collega ad una on field review. ““Ilè stato”, dicono dall’interno del club” riporta Marca.