Gamberorosso.it - Addio Pinot Grigio e Lambrusco. L'Italia vista dagli States adesso è la terra delle bollicine

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ci sono due notizie positive e una negativa che riguardano il vino negli Stati Uniti. Partiamo da quest’ultima: il calo dei consumi non si arresta nemmeno nel 2024. Secondo l’analisi dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly su base SipSopurce-WSWA, nei primi 8 mesi le depletion dei distributori verso horeca e retail sono calate dell’8,3% a volume, una contrazione che replica quella dello scorso anno. Le due positive riguardano, in maniera specifica, il vinono (che nei giorni scorsi ha partecipato in massa al primo VinitalyUsa di Chicago) in primis il buon andamentocon il Prosecco che supera lo Champagne. Meno impattante, ma comunque degna di nota, la rimonta dei vini rossi luxury. Ed è proprio grazie a questi due trend che i cali del vino tricolore – che pur ci sono - appaiono meno drastici di quelli dei competitor: -5,7%.