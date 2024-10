A Villa Dante sfilano i cani più belli del mondo, tutto pronto per l'esposizione internazionale (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Messina evento di rilievo internazionale nel prossimo week-end con l’esposizione canina a Villa Dante. Appuntamento a sabato e domenica prossimi, 26 e 27 ottobre, con una sfilata di cani appartenenti a 160 razze. L’evento, patrocinato dal Comune di Messina con il supporto dell’Amministrazione Messinatoday.it - A Villa Dante sfilano i cani più belli del mondo, tutto pronto per l'esposizione internazionale Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Messina evento di rilievonel prossimo week-end con l’na a. Appuntamento a sabato e domenica prossimi, 26 e 27 ottobre, con una sfilata diappartenenti a 160 razze. L’evento, patrocinato dal Comune di Messina con il supporto dell’Amministrazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aggressioni a Villa Dante e via La Farina - la procura dei minorenni identifica le ragazzine - Identificate le autrici dell'aggressione di venerdì 11 ottobre a Villa Dante. Ma non solo. La procura per i Minorenni di Messina, su indagini dei carabinieri, ha individuato le minori ritenute gravemente indiziate della violenza ai danni di una coetanea. Le scene sono state immortalate da un... (Messinatoday.it)

Il capolinea in pendenza e la doppia curva di villa Dante - le insidie della tranvia che danneggiano i mezzi - Messina città dei paradossi, anche per quanto riguarda i trasporti. Perché non può essere che essere definita un paradosso una linea tranviaria la cui struttura causa danni agli stessi mezzi. Succede questo ogni giorno e a farne le spese sono proprio i Cityway a cui Atm sta dando una seconda... (Messinatoday.it)

Villa Dante - nuova panchina già da buttare : è stata piegata - E' già stata piegata e non si sa come e da chi una delle nuove panchine all'interno della riqualificata Villa Dante. E' off limits e dovrà essere sostituita. La segnalazione è di un assiduo frequentatore del parco. . (Messinatoday.it)