Inter-news.it - Young Boys-Inter, Pavard e Bisseck per una soluzione inedita!

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)si giocherà oggi 23 ottobre alle ore 21: nella formazione titolare di Simone Inzaghi si potrebbe assistere alla presenza del duo Benjamin-Yannper la prima volta dal 1?. LA SCELTA –potrebbe veder per la prima volta dall’inizio sia Benjaminche Yann. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dovrebbe propendere per la titolarità di entrambi i difensori a causa di due fattori: la volontà di non sottoporre Alessandro Bastoni a un carico di impegni consecutivi troppo ampio; l’esigenza di far giocare Carlos Augusto nel ruolo di esterno sinistro al posto di Federico Dimarco. In tal senso, la presenza del calciatore brasiliano sulla fascia rende necessario, anche in considerazione dell’assenza di Tomas Palacios dalla lista per la Champions League, poter contare sul tedesco a sinistra.