Violenza nella notte nel carcere di Avellino. Un detenuto picchiato e due agenti sequestrati

Ennesimo episodio di violenza in una casa circondariale. Ieri notte nel carcere di Avellino due agenti sono stati sequestrati e picchiati da un gruppo di detenuti. Poco prima un altro detenuto era stato vittima di una spedizione punitiva, riportando la frattura di un braccio e l'amputazione del lobo di un orecchio, costringendolo al ricovero in ospedale.

Avellino - notte di violenza in carcere : agenti sequestrati e picchiati - tagliato un lobo a un detenuto - Notte di violenza nel carcere di Avellino, dove nella serata di martedì 22 ottobre 2024 due agenti sono stati sequestrati e picchiati e un detenuto, vittima di una missione punitiva, è stato aggredito dagli altri carcerati che gli hanno tagliato il ... (Lettera43.it)

