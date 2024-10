Università della Calabria lancia un simulatore di frane per studiare il dissesto idrogeologico (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dissesto idrogeologico è un fenomeno sempre più presente nel panorama italiano, segnato da frane e smottamenti che mettono a repentaglio la sicurezza di intere comunità. In questo contesto, l’Università della Calabria offre un contributo significativo attraverso il Camilab, un laboratorio specializzato nella cartografia ambientale e modellistica idrogeologica. Grazie alla creazione di un simulatore di frane, il Camilab intende migliorare la preparazione e le strategie di mitigazione in risposta agli eventi climatici estremi. Il simulatore di frane: un innovativo strumento di ricerca Il simulatore di frane sviluppato presso il Camilab rappresenta una vera e propria eccellenza a livello internazionale. Gaeta.it - Università della Calabria lancia un simulatore di frane per studiare il dissesto idrogeologico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilè un fenomeno sempre più presente nel panorama italiano, segnato dae smottamenti che mettono a repentaglio la sicurezza di intere comunità. In questo contesto, l’offre un contributo significativo attraverso il Camilab, un laboratorio specializzato nella cartografia ambientale e modellistica idrogeologica. Grazie alla creazione di undi, il Camilab intende migliorare la preparazione e le strategie di mitigazione in risposta agli eventi climatici estremi. Ildi: un innovativo strumento di ricerca Ildisviluppato presso il Camilab rappresenta una vera e propria eccellenza a livello internazionale.

