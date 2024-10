Metropolitanmagazine.it - Tom Holland conferma che le riprese di ‘Spider-Man 4’ inizieranno la prossima estate

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ledi Spider-Man 4 dovrebbero iniziare già la, ha rivelato la star Tomdurante un’apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon della NBC ieri sera.ndo il progetto,ha detto: “La, inizieremo le. Tutto è pronto. Ci siamo quasi“.ha aggiunto che il progetto è “super eccitante“. Fallon si è divertito un po’ a ricordare ache l’attore non è sempre stato completamente sincero quando si trattava di condividere notizie su Spider-Man. Durante un’apparizione su Zoom durante l’era del Covid su Tonight,ha fatto finta di non sapere delle voci secondo cui i precedenti Spider-Men Tobey Maguire e Andrew Garfield sarebbero apparsi in cameo nella puntata del franchise No Way Home del 2021. “Vorrei solo aggiungere, però, che ho detto, ‘Al momento‘”, ha dettoin modo furtivo.