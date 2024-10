The Swingles tornano in Italia con il tour natalizio ‘Together at Christmas’ (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La musica a cappella abbraccia l’atmosfera natalizia grazie al ritorno in Italia degli Swingles, ufficialmente conosciuti come The Swingle Singers. Con il loro tour “Together at Christmas“, che si svolgerà tra il 14 e il 23 dicembre, il celebre gruppo vocale britannico promette di incantare il pubblico con un repertorio di classici natalizi. Con oltre sei decenni di esperienza nel panorama musicale internazionale, gli Swingles hanno saputo conquistare il cuore degli amanti della musica d’avanguardia e tradizionale, continuando a ridefinire i confini del genere a cappella. La storia di The Swingles: oltre 60 anni di innovazione musicale Fondato negli anni ’60 da Ward Swingle, The Swingles ha avuto un impatto significativo nella scena musicale mondiale. Gaeta.it - The Swingles tornano in Italia con il tour natalizio ‘Together at Christmas’ Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La musica a cappella abbraccia l’atmosfera natalizia grazie al ritorno indegli, ufficialmente conosciuti come The Swingle Singers. Con il loro“Together at Christmas“, che si svolgerà tra il 14 e il 23 dicembre, il celebre gruppo vocale britannico promette di incantare il pubblico con un repertorio di classici natalizi. Con oltre sei decenni di esperienza nel panorama musicale internazionale, glihanno saputo conquistare il cuore degli amanti della musica d’avanguardia e tradizionale, continuando a ridefinire i confini del genere a cappella. La storia di The: oltre 60 anni di innovazione musicale Fondato negli anni ’60 da Ward Swingle, Theha avuto un impatto significativo nella scena musicale mondiale.

