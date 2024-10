Storia e gusto si fondono per dare vita ad un prodotto d’eccellenza: ecco il panettone della Valle dei templi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Valorizzare il patrimonio agricolo del Parco archeologico della Valle dei templi di Agrigento mediante la realizzazione di prodotti eno-gastronomici preparati con materie prime raccolte all’ombra dei suggestivi monumenti dorici. Questo è lo scopo del progetto lanciato qualche anno fa dall’ente Agrigentonotizie.it - Storia e gusto si fondono per dare vita ad un prodotto d’eccellenza: ecco il panettone della Valle dei templi Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Valorizzare il patrimonio agricolo del Parco archeologicodeidi Agrigento mediante la realizzazione di prodotti eno-gastronomici preparati con materie prime raccolte all’ombra dei suggestivi monumenti dorici. Questo è lo scopo del progetto lanciato qualche anno fa dall’ente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Festival della filosofia in Magna Grecia” : laboratori a Sciacca e passeggiata nella Valle dei templi - Tre giorni, tra Agrigento e Sciacca, del “Festival della filosofia in Magna Grecia”: la prima edizione che tocca anche altre località siciliane come Palermo, Terrasini e Selinunte. Il 23 e 25 ottobre, alla Badia Grande di Sciacca, è in programma ... (Agrigentonotizie.it)

Due anziani si smarriscono dentro la Valle dei templi e chiamano il 112 : gli agenti li portano in salvo - Avevano perso l'orientamento all'interno dell'area archeologica della Valle dei templi, gli agenti delle Volanti soccorrono due turisti toscani. A renderlo noto è la stessa polizia di Stato sui propri canali social. I due visitatori, ... (Agrigentonotizie.it)

“La Valle in rosa” : passeggiata tra i templi per promuovere gli aiuti e l’assistenza ai pazienti oncologici - Domenica 20 ottobre alle 9, su iniziativa dell’associazione “Solide ali Onlus” di Cammarata e San Giovanni Gemini, si svolgerà l’evento ”La Valle in rosa”: una passeggiata solidale tra i templi con partenza dal tempio di Giunone e successive soste ... (Agrigentonotizie.it)