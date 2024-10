Ilgiorno.it - Stalla magna. La rinascita dei Ronchi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un omaggio alla memoria dei tempi che furono, ma soprattutto un intervento che guarda al futuro perché il recupero della ““ è il simbolo delladella coltivazione deidi Savogno. Grazie al finanziamento del Gal Valle dei Sapori e all’impegno del Comune, i lavori per il primo dei tre grandi interventi in corso per la rivitalizzazione delle attività di versante si sono conclusi la scorsa settimana e la primarecuperata, la più grande, spiega Mauro Bongianni, guida dell’associazione fondiaria di Piuro, "ospiterà il laboratorio agrario didattico utile al futuro gestore delle aree roncate". Il progetto da 100mila euro- è stato realizzato su disegni dell’architetto Giorgio Succetti e grazie a maestranze locali, l’impresa edile Raviscioni e TettoMax di Lisignoli Massimo e figli.