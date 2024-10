Sanità, Niolu (Tor Vergata): "Con teatro-terapia gli artisti sfruttano meglio loro abilità" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 'Con Miur e teatro Patologico abbiamo dato vita al corso di teatro Integrato dell'Emozione per offrire una possibilità in più agli artisti' Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "Il valore del corso di teatro Integrato dell'Emozione, nato dalla comunione fra Università Tor Vergata, Miur e teatro Ilgiornaleditalia.it - Sanità, Niolu (Tor Vergata): "Con teatro-terapia gli artisti sfruttano meglio loro abilità" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 'Con Miur ePatologico abbiamo dato vita al corso diIntegrato dell'Emozione per offrire una possibilità in più agli' Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "Il valore del corso diIntegrato dell'Emozione, nato dalla comunione fra Università Tor, Miur e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo corso di teatro integrato dell’emozione : un’opportunità per gli artisti e per la didattica - Facebook WhatsApp Twitter Il Teatro Integrato dell’Emozione è un’iniziativa innovativa che promuove un’interazione proficua tra arte e educazione, grazie alla collaborazione tra il MIUR, l’Università di Tor Vergata e il Teatro Patologico. ... (Gaeta.it)

Pensieri di bo' cultura e teatro aps : prorogata la scadenza dell'open call del corso di segreteria organizzativa nel settore artistico e culturale - Sono aperte le iscrizioni per il Corso di Formazione Professionale Occupazionale di Segreteria Organizzativa nel settore Artistico e Culturale, nato con l’obiettivo di formare ‘risorse umane ed emozionali’ che potranno offrire la loro ... (Pisatoday.it)

Al Teatro Verdi è in corso la campagna abbonamenti alla stagione teatrale 2024/25 - Arezzo, 8 ottobre 2024 – Porte aperte al Teatro Verdi di Monte San Savino per la campagna abbonamenti alla Stagione Teatrale 2024/25. Per gli interessati a fermare il proprio posto in teatro per l’intera stagione – 8 spettacoli + 1 – c’è tempo fino ... (Lanazione.it)