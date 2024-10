Ritrovato il giovane messinese disperso in Aspromonte: soccorso dai vigili del fuoco (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È stato Ritrovato sano e salvo il giovane, che, poche ora fa risultava disperso in Aspromonte, nei pressi del lago Costantino, nel territorio del Comune di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Si conclude, con un lieto fine la vicenda che questo pomeriggio ha tenuto tutti con il fiato Reggiotoday.it - Ritrovato il giovane messinese disperso in Aspromonte: soccorso dai vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È statosano e salvo il, che, poche ora fa risultavain, nei pressi del lago Costantino, nel territorio del Comune di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Si conclude, con un lieto fine la vicenda che questo pomeriggio ha tenuto tutti con il fiato

