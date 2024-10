Regolamento del Comune, parere su testo ed emendamenti: si punta al voto entro lunedì (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ci sarà ancora qualche giorno di riflessione prima che il nuovo Regolamento del Comune sia votato dalla commissione consiliare affari istituzionali. Nella riunione di questa mattina si è deciso di rinviare l'approvazione a lunedì prossimo e subordinare il voto a un ultimo passaggio di definizione Reggiotoday.it - Regolamento del Comune, parere su testo ed emendamenti: si punta al voto entro lunedì Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ci sarà ancora qualche giorno di riflessione prima che il nuovodelsia votato dalla commissione consiliare affari istituzionali. Nella riunione di questa mattina si è deciso di rinviare l'approvazione aprossimo e subordinare ila un ultimo passaggio di definizione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Reggio Calabria, nuovo regolamento del Comune: presentati gli emendamenti di Pazzano. Lunedì si vota? - Reggio Calabria, nuovo regolamento del Comune: nuova seduta della commissione affari generale, si discute per un testo condiviso ... (strettoweb.com)

Paesi sicuri e rimpatri: nuova commissione Ue lavora al piano migranti - L'Unione europea molla il freno e richiama i Paesi membri a una maggiore collaborazione sui rimpatri: "Le procedure nazionali degli Stati membri presentano ancora molte scappatoie e divergono troppo" ... (ilgiornale.it)

Le due famiglie venete in causa da 20 anni per colpa del barbecue - Tre gradi di giudizio per il fumo troppo fastidioso. E non è finita: la Cassazione ha deciso che il processo va rifatto ... (msn.com)