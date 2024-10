Sport.quotidiano.net - Perugia, Federico Ricci suona la carica: "Conquistiamo palcoscenici più importanti"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "La mia storia calcistica è un po’ come quella del. Abbiamo conosciutopiùdi quelli attuali e c’è tanta voglia di provare a ricalcarli".lain casa biancorossa. Nove presenze, due gol e un assist per il fantasista romano dal quale tutti si aspettano un salto di qualità definitivo. Del resto, curriculum alla mano, con i suoi 30 anni e le sue 48 partite in serie A con le maglie di Roma, Genoa, Crotone e Sassuolo,può essere il fattore determinante in unche, dopo la vittoria di Ascoli, spera di aver ingranato la marcia giusta. "Finalmente stiamo recuperando giocatori– ha dichiarato il fantasista ospite di Fuori Campo, su Umbria Tv – e l’assenza degli attaccanti è stato un aspetto chiave in questa prima parte di campionato". Un nome su tutti: Montevago, match winner ad Ascoli.