Lettera43.it - Obama ed Eminem come Schlein e J-Ax: l’ex presidente Usa canta Lose Yourself

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)e BarackJ-Ax ed Elly. Negli Stati Uniti, nella notte tra il 22 e il 23 ottobre, è diventato virale una scena con protagonisti il rapper eamericano.ha infatti presentato Barack, che ha poi rappato, uno dei più grandi successi dell’artista americano, poco prima di un comizio delleader dei democrati in sostegno a Kamala Harris. I due si sono incrociati sul palco a Detroit, in Michigan, ed è stato allora cheha iniziato a citare il testo del brano. Ma se inizialmente non ha fatto capire esplicitamente il riferimento alla canzone, poi i due hanno iniziato are.raps’s “,” after being introduced by the rapper at a rally for Harris in Detroit, MI. pic.twitter.