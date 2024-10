Nordio: “Contro Meloni frasi gravissime” e ora minaccia sanzioni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) sanzioni per il giudice che ha definito “pericolosa” il premier Giorgia Meloni e bacchettate a chi ha scritto le sentenze svuota Cpr in Albania con l’alibi della presunta incompatibilità del Protocollo tra Italia e Albania rispetto alla normativa europea e internazionale. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso critiche durissime nei confronti di alcune sentenze riguardanti i migranti e ha commentato la Controversia legata al sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, durante il question time alla Camera dei Deputati. Thesocialpost.it - Nordio: “Contro Meloni frasi gravissime” e ora minaccia sanzioni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)per il giudice che ha definito “pericolosa” il premier Giorgiae bacchettate a chi ha scritto le sentenze svuota Cpr in Albania con l’alibi della presunta incompatibilità del Protocollo tra Italia e Albania rispetto alla normativa europea e internazionale. Il ministro della Giustizia, Carlo, ha espresso critiche durissime nei confronti di alcune sentenze riguardanti i migranti e ha commentato laversia legata al sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, durante il question time alla Camera dei Deputati.

