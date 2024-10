No, non è solo un fenomeno che riguarda gli adolescenti. Nove episodi con tre nuovi casi, uno dei quali è interpretato da Lucia Mascino e Sveva Alviti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (askanews) – Non è solo un fenomeno che riguarda gli adolescenti il revenge porn, e la seconda stagione di Nudes racconta proprio le conseguenze che può avere nel mondo degli adulti l’uso disinvolto dei social. La posta in gioco diventa più alta perché possono essere travolti la sfera lavorativa, relazionale, familiare, in un effetto domino. Roma Film Fest 2024: i look più belli guarda le foto La serie diretta da Laura Luchetti è stata presentata in anteprima ad Alice nella città, alla Festa di Roma, e arriva il 25 ottobre su Raiplay. Iodonna.it - No, non è solo un fenomeno che riguarda gli adolescenti. Nove episodi con tre nuovi casi, uno dei quali è interpretato da Lucia Mascino e Sveva Alviti Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (askanews) – Non èunchegliil revenge porn, e la seconda stagione di Nudes racconta proprio le conseguenze che può avere nel mondo degli adulti l’uso disinvolto dei social. La posta in gioco diventa più alta perché possono essere travolti la sfera lavorativa, relazionale, familiare, in un effetto domino. Roma Film Fest 2024: i look più belli guarda le foto La serie diretta da Laura Luchetti è stata presentata in anteprima ad Alice nella città, alla Festa di Roma, e arriva il 25 ottobre su Raiplay.

