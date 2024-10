Negato nella zona rossa dell'Aurum il passaggio a due donne che dovevano recarsi al lavoro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bloccate a uno dei varchi della zona rossa dell'Aurum e impossibilitate a raggiungere il luogo di lavoro nonostante avessero il regolare pass del G7 Cooperazione e Sviluppo.È quanto sarebbe avvenuto a due donne al varco di viale della Pineta a Pescara nella mattinata di mercoledì 23 ottobre Ilpescara.it - Negato nella zona rossa dell'Aurum il passaggio a due donne che dovevano recarsi al lavoro Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bloccate a uno dei varchie impossibilitate a raggiungere il luogo dinonostante avessero il regolare pass del G7 Cooperazione e Sviluppo.È quanto sarebbe avvenuto a dueal varco di vialea Pineta a Pescaramattinata di mercoledì 23 ottobre

