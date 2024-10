Oasport.it - NBA, i risultati della notte (23 Ottobre): la stagione comincia con le vittorie di Boston e Los Angeles

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è alzato il sipario sulla nuovaNBA con ledeiCeltics e dei LosLakers. I campioni in carica festeggiano al meglio la serataconsegna degli anelli per il titolo vinto lo scorso anno, battendo nettamente i New York Knicks. Ottimo anche l’esordio dei Lakers di LeBron James che superano gli ambiziosi Minnesota Timberwolves con un’ottima prestazione davanti al proprio pubblico. Da segnalare anche la prima volta ufficiale in campo insieme di LeBron con suo figlio Bronny. Come dettodomina contro New York, vincendo 132-109 al termine di una partita che si è decisa già dopo il primo quarto, con i padroni di casa avanti di 19 punti alla prima sirena (43-24).