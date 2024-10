Mistermovie.it - Mister Movie | Amadeus si mette al riparo dopo il flop di Chissà Chi È

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia:chi è: un inizio difficile Il ritorno in tv dicon il nuovo game show “chi è” non è stato così trionfale come ci si aspettava. Gli ascolti, fin dalle prime puntate, sono rimasti al di sotto delle aspettative, suscitando qualche preoccupazione. Un’analisi pragmatica e ironica Di fronte a questi risultati,ha dimostrato un approccio pragmatico e ironico. Durante un’intervista radiofonica, il conduttore ha ammesso le difficoltà incontrate e ha sottolineato l’importanza di analizzare i dati per prendere decisioni future.ha scherzato sulla situazione, paragonando la sua esperienza a quella di Nicola Savino, conduttore di un altro game show in diretta concorrenza. Entrambi i programmi, infatti, stanno riscontrando difficoltà a conquistare il pubblico.