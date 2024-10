Milan, Abraham e Jovic saltano il Bologna: pronto Camarda (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello per preparare la trasferta di sabato sul campo del Bologna. Luka Jovic non ha recuperato dalla Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilè tornato ad allenarsi aello per preparare la trasferta di sabato sul campo del. Lukanon ha recuperato dalla

