Maxi furto in un supermercato: razziati televisori e superalcolici (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Perugia, 23 ottobre 2024 - Maxi furto in un negozio di Bastia, dove sono stati razziati televisori, superalcolici e altri prodotti per un valore di oltre 2.500 euro. Ma i Carabinieri della Stazione di Bastia sono risaliti agli autori del colpo e hanno denunciato in stato di libertà due uomini: un 55enne algerino e un 73enne italiano, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso commesso ai danni di un noto centro commerciale della zona. I due malviventi si sono introdotti all’interno del punto vendita facendo razzia di merce di ogni genere. Dopo la denuncia del titolare, i Carabinieri hanno analizzato minuziosamente le immagini riprese dai sistemi di video sorveglianza dell’esercizio commerciale comparandole con quelle delle telecamere comunali, riuscendo così ad identificare i responsabili dell’ingente furto. Lanazione.it - Maxi furto in un supermercato: razziati televisori e superalcolici Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Perugia, 23 ottobre 2024 -in un negozio di Bastia, dove sono statie altri prodotti per un valore di oltre 2.500 euro. Ma i Carabinieri della Stazione di Bastia sono risaliti agli autori del colpo e hanno denunciato in stato di libertà due uomini: un 55enne algerino e un 73enne italiano, ritenuti responsabili diaggravato in concorso commesso ai danni di un noto centro commerciale della zona. I due malviventi si sono introdotti all’interno del punto vendita facendo razzia di merce di ogni genere. Dopo la denuncia del titolare, i Carabinieri hanno analizzato minuziosamente le immagini riprese dai sistemi di video sorveglianza dell’esercizio commerciale comparandole con quelle delle telecamere comunali, riuscendo così ad identificare i responsabili dell’ingente

