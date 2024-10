Mary di Danimarca e il mistero della donna ritratta nel «gioiello sentimentale» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il bracciale di perle indossato dalla sovrana alla cena diplomatica a Berlino ha destato molta curiosità e ha scatenato un dibattito sull'identità della reale incastonata nella cornice di diamanti. Augusta di Baviera o Josefina di Svezia e Norvegia? Questo il dilemma Vanityfair.it - Mary di Danimarca e il mistero della donna ritratta nel «gioiello sentimentale» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il bracciale di perle indossato dalla sovrana alla cena diplomatica a Berlino ha destato molta curiosità e ha scatenato un dibattito sull'identitàreale incastonata nella cornice di diamanti. Augusta di Baviera o Josefina di Svezia e Norvegia? Questo il dilemma

