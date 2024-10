Manovra 2025, mini rialzo 3 euro per pensioni minime (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sale a 617,89 euro la pensione minima dagli attuali 614,77 euro, circa 3 euro in più, per la rivalutazione per rispondere all'andamento dell'inflazione. E' quanto si evince dal ddl Bilancio consegnato oggi alla Camera, in base al quale la perequazione sarà del 2,2% per il 2025 rispetto al trattamento minimo prima della maggiorazione Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sale a 617,89la pensionema dagli attuali 614,77, circa 3in più, per la rivalutazione per rispondere all'andamento dell'inflazione. E' quanto si evince dal ddl Bilancio consegnato oggi alla Camera, in base al quale la perequazione sarà del 2,2% per ilrispetto al trattamentomo prima della maggiorazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Me lo hanno ordinato i grandi”, così il 16enne arrestato a Napoli ha giustificato l’omicidio dell’amico di infanzia - “Me lo hanno ordinato i grandi, ma Gennaro era mio amico”. Cosi il 16enne che ha ucciso e dato alle fiamme a Napoli Gennaro Ramondino, 20 anni (nella foto), ha spiegato la ferocia nei confronti quello ... (ilfattoquotidiano.it)

Manovra 2025, mini rialzo 3 euro per pensioni minime - (Adnkronos) - Sale a 617,89 euro la pensione minima dagli attuali 614,77 euro, circa 3 euro in più, per la rivalutazione per rispondere all'andamento dell'inflazione. E' quanto si evince dal ddl Bilan ... (msn.com)

In manovra il riordino delle detrazioni: il governo fa cassa su chi non ha figli. Ecco i tetti che scattano oltre i 75mila euro di reddito - Chi ha un reddito tra 75mila e 100mila euro potrà portare in detrazione fino a 14mila euro, oltre i 100mila solo 8mila. In assenza di figli la cifra è dimezzata ... (ilfattoquotidiano.it)