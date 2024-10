Ilrestodelcarlino.it - Lube, piovono critiche dai social. Ma i Predators difendono la squadra

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) I tifosi dellapiù caldi, idiNel Cuore che riempiono la "curva" dell’Eurosuole Forum tutti vestiti di rosso, si sono esposti pubblicamente a difesa delladopo la sconfitta di Verona. Il secondo ko in questa regular season 2024-2025 e sempre in trasferta. Con una nota pubblicata sui loro canalisono tornati così sul 3-1 subito contro la Rana. "La sconfitta in campo veronese non può cancellare le forti emozioni vissute nel corso della trasferta. Anzitutto l’emozionante ritorno in maglia biancorossa di Marko (Podrascanin) che può finalmente combattere al fianco dellae portare in alto i colori della. Una menzione speciale ai nostri gemelli della Maraia Gialloblù per la calorosa accoglienza e per aver dimostrato ancora una volta la forza della nostra Amicizia.