Inter-news.it - LIVE Young Boys-Inter Primavera 1-2: Quieto espulso, che ingenuità

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)è la partita valida per la terza giornata di UEFA Youth League. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 14, si gioca allo Sportpark Wyler di Berna.1-2 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 56?, CHE MOSSA STUPIDA! ALZA LA GAMBA SU UNA PUNIZIONE E LA RESPINGE SENZA DARE LA DISTANZA. VIENEDALL’ARBITRO PER DOPPIA AMMONIZIONE.tiene la palla in campo e la serve a Cocchi, che trova la sponda di Lavelli per poi entrare in area e calciare di sinistro. Palono e gol stupendo del terzino sinistro dell’. 53? CHE GOOOOOOOL DI MATTEOOOOO COCCHIIIIIIIII! 49? Lavelli si costruisce da solo la prima chance del secondo tempo. Rientra sul suo piede destro, si coordina e tira senza però angolare. Para Cherif. 15.