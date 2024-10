Velvetmag.it - Le hit italiane più amate degli ultimi vent’anni: un viaggio tra successi e tormentoni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una canzone ha il potere di accompagnare le nostre vite come una colonna sonora che si intreccia a ricordi, persone e momenti significativi. Dal 2000 ad oggi, le hitpiùsi sono evolute, riflettendo cambiamenti culturali e sociali. Preply ha deciso di esplorare questo legame profondo, analizzando le canzonipiùanno per anno dal 2000 fino ad oggi. Lo studio si è spinto oltre, confrontando la popolarità delle canzoni su due delle piattaforme più utilizzate: Spotify e YouTube. Chi ci sarà in testa? Courtesy of Press OfficeDalle ballate al reggeton e la trap: come è cambiata la musica e le hitpiù? Nel 2000 tra le hitpiùtroviamo in pole position la ballad ‘Fuoco nel fuoco’ di Eros Ramazzotti, seguita l’annovo dall’indimenticabile brano d’esordio di Valeria Rossi, ‘Tre parole’.