Ladri rubano mezzo quintale di trote dall'allevamento: avvelenati i cani da guardia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono arrivati poco dopo le tre di domenica notte, 20 ottobre, hanno scavalcato la recinzione con una scala, usato un telo di nylon per non lasciare impronte e una volta arrivati alle vasche sono riusciti a rubare quasi cinquanta chili di trote dall'allevamento ittico gestito da Emanuele Durigon a Trevisotoday.it - Ladri rubano mezzo quintale di trote dall'allevamento: avvelenati i cani da guardia Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono arrivati poco dopo le tre di domenica notte, 20 ottobre, hanno scavalcato la recinzione con una scala, usato un telo di nylon per non lasciare impronte e una volta arrivati alle vasche sono riusciti a rubare quasi cinquanta chili diittico gestito da Emanuele Durigon a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non ci sono strade provinciali chiuse : il punto sulla viabilità sull'entroterra - Non ci sono strade provinciali (Forlì-Cesena) chiuse. E' percorribile anche la Provinciale 20 Tredozio - Modigliana. "Si sconsiglia tuttavia per la giornata di giovedì il transito a causa di vari smottamenti e detriti sulla carreggiata, se non per ... (Forlitoday.it)