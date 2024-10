Gaeta.it - La Cop16 in Colombia: Obiettivi di salvaguardia della biodiversità in una sfida globale

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Conferenza delle Parti sulla, si svolge attualmente a Calì,, dove 196 Paesi, esclusi gli Stati Uniti, si riuniscono per discutere l’importanzae le strategie necessarie per proteggere gli ecosistemi. Questo incontro rappresenta un passo cruciale dopo le indicazioni fornite dalla Cop15 nel 2022, con l’obiettivo di garantire un futuro sostenibile per il pianeta. La celebrata teoria del “Peace with Nature” guida le discussioni, mentre il mondo guarda a investimenti significativi per laambientale. L’importanzanella lotta contro crisi globali La, che riguarda la varietà di species e ecosistemi presenti sulla Terra, è fondamentale per il funzionamento dei complessi equilibri naturali.