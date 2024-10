La bomba di Gente: “Ho una liaison con Totti”. Con chi l'hanno pizzicato: impazza il gossip (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il settimanale Gente, in edicola da domani, pubblicherà delle foto esclusive che ritraggono l'ex capitano della Roma Francesco Totti in compagnia della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Le immagini li mostrano mentre fanno il loro ingresso in un hotel di Roma, per poi uscirne dopo circa un'ora e mezza. Totti era accompagnato da un amico. Interpellata dal settimanale, Jacobelli ha inizialmente lasciato intendere che le foto parlano da sole, dichiarando: «Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente». Alla domanda diretta sulla presunta relazione, la giornalista ha risposto con un chiaro «Sì», confermando così il legame con Totti, che dopo l'addio con Ilary Blasi ha intrapreso un rapporto sentimentale con Noemi Bocchi. Iltempo.it - La bomba di Gente: “Ho una liaison con Totti”. Con chi l'hanno pizzicato: impazza il gossip Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il settimanale, in edicola da domani, pubblicherà delle foto esclusive che ritraggono l'ex capitano della Roma Francescoin compagnia della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Le immagini li mostrano mentre fanno il loro ingresso in un hotel di Roma, per poi uscirne dopo circa un'ora e mezza.era accompagnato da un amico. Interpellata dal settimanale, Jacobelli ha inizialmente lasciato intendere che le foto parlano da sole, dichiarando: «Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente». Alla domanda diretta sulla presunta relazione, la giornalista ha risposto con un chiaro «Sì», confermando così il legame con, che dopo l'addio con Ilary Blasi ha intrapreso un rapporto sentimentale con Noemi Bocchi.

