Insieme a jeans dritti pantaloni morbidi blazer oversize e gonne ampie I sabot rasoterra non si lasciano scoraggiare dai primi freddi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La moda, come l’amore, non è bella se non è litigarella. Nell’industria del fashion, infatti, abbondano tendenze e capi dalla fama controversa, capaci di suscitare reazioni contrastanti e accesi dibattiti. Può capitare, però, che uno di questi item riesca a superare le barricate nemiche, trasformandosi in un vero e proprio oggetto del desiderio. È accaduto, ad esempio, alle Birkenstock Boston donna, protagoniste oggi di outfit ad alto tasso di glamour.