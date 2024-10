Ilgiorno.it - Infortuni sul lavoro, più prevenzione

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tremortali e 154 casi di incidenti sulsi sono verificati in provincia fino al 27 settembre. Le morti bianche si sono verificate nel settore delle costruzioni. Il 20 luglio a Codevilla un lavoratore, che si trovava sulla copertura di un capannone, è precipitato da 8 metri, il 25 agosto a Vigevano un pensionato è caduto dal 2° piano di una palazzina mentre tinteggiava e il 25 settembre a Parona il dipendente egiziano di una ditta è caduto dal tetto, mentre puliva le grondaie. Al 31 agosto sono stati denunciati 3.136 incidenti sulo in itinere, in parte ancora in accertamento. I dati sono stati forniti all’incontro in prefettura promosso dal prefetto Francesca De Carlini e dal direttore generale di Ats Lorella Cecconami (nella foto) nell’ambito della settimana UE dedicata alla salute e alla sicurezza sul