Incidente sul lavoro alla Stellantis di Atessa: operaio frattura le costole durante un carico (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un grave Incidente si è verificato sabato scorso presso il piazzale della Stellantis di Atessa, coinvolgendo un lavoratore della società Autotrade & Logistics. durante le operazioni di carico, un operaio è caduto da un vagone ferroviario, riportando la frattura di alcune costole. Questo evento solleva seriosi interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'adeguatezza delle misure di protezione attuate per i lavoratori in ambito industriale. Il contesto dell'Incidente Il dipendente di Autotrade & Logistics stava svolgendo il suo lavoro di carico quando, a causa delle condizioni di lavoro ritenute pericolose, ha subito una caduta dal vagone.

