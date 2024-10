Inceneritore di Roma, nuova folle proposta: portarci i rifiuti tramite i treni pendolari (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lunedì scorso, presso la Sala delle Bandiere vicino al Campidoglio, c’è stata la presentazione del progetto del nuovo impianto per l’incenerimento dei rifiuti di Roma. Essenzialmente, nella conferenza stampa, si è ripetuta la solita propaganda che abbiamo sentito più volte in questi due anni e mezzo: “l’impianto di cattura sperimentale della CO2” (sarà meno dello 0. Ilfattoquotidiano.it - Inceneritore di Roma, nuova folle proposta: portarci i rifiuti tramite i treni pendolari Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lunedì scorso, presso la Sala delle Bandiere vicino al Campidoglio, c’è stata la presentazione del progetto del nuovo impianto per l’incenerimento deidi. Essenzialmente, nella conferenza stampa, si è ripetuta la solita propaganda che abbiamo sentito più volte in questi due anni e mezzo: “l’impianto di cattura sperimentale della CO2” (sarà meno dello 0.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rimozione rifiuti completata al Lungotevere delle Navi : un passo verso nuovi parchi a Roma - Facebook WhatsApp Twitter L’operazione di rimozione dei rifiuti nel cantiere del Parco d’affaccio Lungotevere delle Navi è ufficialmente terminata. Questo intervento, svolto dall’Agenzia Municipale AMA, ha visto la luce da ottobre e ha ... (Gaeta.it)

In 7 stazioni della metro di Roma parte il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti - Da lunedì 21 ottobre, Ama S.p.A., in collaborazione con Atac, darà il via a un servizio sperimentale di raccolta differenziata presso sette fermate della metropolitana di Roma. Il servizio prevede la raccolta giornaliera di carta/cartone, ... (Romatoday.it)

Rifiuti Roma - Gualtieri : “Cantiere termovalorizzatore in primo trimestre 2025” - Il sindaco: "Per l'estate del 2027 dovremmo avere i primi rifiuti trattati" "L'obiettivo è di aprire il cantiere vero e proprio del termovalorizzatore nel primo trimestre 2025 e per l'estate del 2027 dovremmo avere i primi rifiuti trattati". Lo ha ... (Sbircialanotizia.it)