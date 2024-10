Il romanzo familiare di LeBron e Bronny James è approdato in Nba (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mancavano quattro minuti alla fine del secondo quarto della partita tra Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves quando LeBron James e Bronny James hanno fatto assieme il loro ingresso sul parquet del Crypto.com Arena di Los Angeles. Va detto che gli americani ci sanno fare quando si tratta di spettacolo e photo opportunity. Padre e figlio in campo assieme, per la prima volta della storia con la stessa canotta e per di più uno vicino all'altro. Clic delle macchine fotografiche, telecamera fissa in perfetto piano americano, ovazione del pubblico. Teatro, anzi cinema. Fosse stato sincronizzato anche il movimento di apertura della cerniera della felpa sarebbe stato tutto perfetto, ma sono anni nei quali la ripresa "sporca" va di gran moda nel cinema - non ditelo però a Wes Anderson - per cui va bene uguale. Ilfoglio.it - Il romanzo familiare di LeBron e Bronny James è approdato in Nba Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mancavano quattro minuti alla fine del secondo quarto della partita tra Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves quandohanno fatto assieme il loro ingresso sul parquet del Crypto.com Arena di Los Angeles. Va detto che gli americani ci sanno fare quando si tratta di spettacolo e photo opportunity. Padre e figlio in campo assieme, per la prima volta della storia con la stessa canotta e per di più uno vicino all'altro. Clic delle macchine fotografiche, telecamera fissa in perfetto piano americano, ovazione del pubblico. Teatro, anzi cinema. Fosse stato sincronizzato anche il movimento di apertura della cerniera della felpa sarebbe stato tutto perfetto, ma sono anni nei quali la ripresa "sporca" va di gran moda nel cinema - non ditelo però a Wes Anderson - per cui va bene uguale.

