Il maltempo devasta l’emilia-romagna: canile di bologna colpito da alluvione e animali in pericolo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un fine settimana segnato da un’intensa ondata di maltempo ha provocato gravi danni in Emilia-romagna, con bologna che è stata particolarmente colpita da alluvioni devastanti. Tra i numerosi eventi traumatici causati dalle piogge torrenziali, un episodio ha suscitato particolare attenzione: un canile della città è stato allagato, lasciando i suoi ospiti, gli animali, in gravi difficoltà. Le immagini che sono emerse mostrano cani completamente ricoperti di fango, evidenziando la gravità della situazione. La Polizia di Stato è intervenuta prontamente per garantire la sicurezza degli animali coinvolti, un segno tangibile di come la comunità si unisca nei momenti di crisi. Gaeta.it - Il maltempo devasta l’emilia-romagna: canile di bologna colpito da alluvione e animali in pericolo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un fine settimana segnato da un’intensa ondata diha provocato gravi danni in Emilia-, conche è stata particolarmente colpita da alluvioninti. Tra i numerosi eventi traumatici causati dalle piogge torrenziali, un episodio ha suscitato particolare attenzione: undella città è stato allagato, lasciando i suoi ospiti, gli, in gravi difficoltà. Le immagini che sono emerse mostrano cani completamente ricoperti di fango, evidenziando la gravità della situazione. La Polizia di Stato è intervenuta prontamente per garantire la sicurezza deglicoinvolti, un segno tangibile di come la comunità si unisca nei momenti di crisi.

