Gaeta.it - I grattacieli e i ponti iconici di Abu Dhabi: un viaggio tra architettura e cultura

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Abu, capitale degli Emirati Arabi Uniti, è una città in continua evoluzione, costellata di meraviglie architettoniche che rappresentano l’innovazione e il patrimoniole della regione. Traimponenti emozzafiato, il panorama urbano si distingue per la sua bellezza e originalità. Questo articolo esplora alcune delle più significative strutture architettoniche della città, offrendo uno sguardo approfondito sulla loro progettazione e funzionalità. Capital Gate: la torre pendente di AbuSituata in una delle aree più dinamiche di Abu, la Capital Gate è un grattacielo di 160 metri noto per la sua curvatura unica di 18 gradi verso ovest, guadagnandosi il titolo di Torre Pendente.