Gaeta.it - Grenade lancia le sue barrette proteiche in Italia con un evento esclusivo a Casa Milan

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il marchio britannicoha fatto il suo ingresso nel mercatono con undi lancio memorabile, organizzato da ZooCom presso la storica. Questa iniziativa segna un’importante fase di espansione per il brand, che è stato acquisito da Mondel?z International nel 2021. La partnership con l’ACcome Official Protein Bar Partner e Regional Partner per l’rappresenta un passo strategico nel rafforzare la presenza dinel settore della nutrizione sportiva e nel coinvolgimento con un pubblico appassionato di fitness. L’di lancio a: un’occasione imperdibile La scelta dicome location per il lancio dinon è stata casuale: il quartier generale della squadra rossonera ha fornito un ambiente di prestigio in cui celebrare questa nuova avventura.