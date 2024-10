Screenworld.it - God of War: la serie tv tratta dal videogioco riparte da zero con un nuovo showrunner

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Aria di cambiamenti per God of War: la produzione dellatv, basata sull’omonimomitologico di PlayStation sviluppata da Santa Monica Studio, è pronta per una svolta importante. Dopo le dimissioni del team creativo originario, composto da Rafe Judkins , Hawk Ostby e Mark Fergus, responsabili della scrittura della prima stagione, Deadline riporta la notizia che a prendere le redini dellaora è Ronald D. Moore, che porterà ad una nuova direzione. Moore, celebre sceneggiatore e produttore televisivo, è noto per aver contribuito alla scrittura di alcunedi successo, come Star Trek: The Next Generation e il remake di Battlestar Galactica. Per Moore sidi un grande ritorno alla Sony Tv, che aveva abbandonato nel 2020, dopo una collaborazione decennale e la co-creazione didi successo come Outlander e For All Mandkind.