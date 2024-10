Gli abiti da sposa di Mariacarla Boscono che rendono sexy la tradizione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi si sono sposati il 5 ottobre a Bagheria, in Sicilia, e hanno vietato l’utilizzo dei cellulari per le foto. Solo a distanza di qualche settimana sono state diffuse le prime immagini ufficiali del sì. Le nozze sono arrivate dopo poco più di un anno d’amore: a novembre la coppia in un colpo solo era uscita allo scoperto e aveva annunciato il matrimonio imminente. Per il giorno del sì hanno chiamato a raccolta un parterre di vip del mondo della moda e della musica, e la sposa ha sfoggiato tre abiti Dolce&Gabbana inspirati alla tradizione siciliana ma con un twist assolutamente moderno. Il concept è quello di una sposa che costruisce il suo outfit partendo dai capi trovati nei bauli e, piano piano con il procedere della festa, lo decostruisce. Lookdavip.tgcom24.it - Gli abiti da sposa di Mariacarla Boscono che rendono sexy la tradizione Leggi tutto 📰 Lookdavip.tgcom24.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)e Claudio Stecchi si sonoti il 5 ottobre a Bagheria, in Sicilia, e hanno vietato l’utilizzo dei cellulari per le foto. Solo a distanza di qualche settimana sono state diffuse le prime immagini ufficiali del sì. Le nozze sono arrivate dopo poco più di un anno d’amore: a novembre la coppia in un colpo solo era uscita allo scoperto e aveva annunciato il matrimonio imminente. Per il giorno del sì hanno chiamato a raccolta un parterre di vip del mondo della moda e della musica, e laha sfoggiato treDolce&Gabbana inspirati allasiciliana ma con un twist assolutamente moderno. Il concept è quello di unache costruisce il suo outfit partendo dai capi trovati nei bauli e, piano piano con il procedere della festa, lo decostruisce.

Nozze di Mariacarla Boscono: l'abito da sposa è un'opera vintage di haute couture, i dettagli

Mariacarla Boscono ha detto il fatidico sì sfoggiando un meraviglioso abito da sposa che è un'opera vintage di haute couture.

Gli abiti da sposa di Mariacarla Boscono che rendono sexy la tradizione

Mariacarla Boscono per le nozze con Claudio Stecchi ha indossato tre insoliti abiti da sposa Dolce&Gabbana.

Dal cappello di Beatrice Valli al pizzo all over delle (doppie) nozze di Mariacarla Boscono

Gli abiti da sposa per le nozze vip di ottobre: da Beatrice Valli in Alberta Ferretti a Maricarla Boscono in Dolce&Gabbana e Valentino.

Mariacarla Boscono si è sposata con 3 Abiti creati da Dolce&Gabbana su misura per lei

Mariacarla Boscono si è sposata, indossando tre abiti firmati Dolce&Gabbana che ha creato per lei abiti deluxe. Mariacarla Boscono ha sposato Claudio Stecchi con una cerimonia romantica, intima, e ...