Femminicidio Celeste Palmieri, il poliziotto che l’ha soccorsa: “Rientrato a casa ho pianto con mia moglie” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si chiama Francesco De Gregorio e ha 33 anni il poliziotto che venerdì scorso è stato il primo a soccorrere e a stringere la mano di Celeste Palmieri, la 56enne uccisa a colpi di pistola dall'ex marito a San Severo, nel Foggiano. L'agente ha raccontato cosa è accaduto: "Le ho stretto la mano per tutto il tempo". Fanpage.it - Femminicidio Celeste Palmieri, il poliziotto che l’ha soccorsa: “Rientrato a casa ho pianto con mia moglie” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si chiama Francesco De Gregorio e ha 33 anni ilche venerdì scorso è stato il primo a soccorrere e a stringere la mano di, la 56enne uccisa a colpi di pistola dall'ex marito a San Severo, nel Foggiano. L'agente ha raccontato cosa è accaduto: "Le ho stretto la mano per tutto il tempo".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il poliziotto che ha soccorso Celeste Palmieri - vittima di femminicidio : «A casa ho pianto con mia moglie» - «Le ho stretto la mano per cercare di tenerla in vita» ha detto al Corriere della Sera Francesco De Gregorio, l'agente del commissariato intervenuto per tentare di soccorrere la donna, uccisa dal marito a San Severo (Vanityfair.it)

Femminicidio San Severo - il poliziotto che ha soccorso Celeste Palmieri : «A casa ho pianto con mia moglie» - «Le ho stretto la mano destra, ha riaperto gli occhi. Muoveva le palpebre per darmi cenni di presenza». Questo il racconto al Corriere di Francesco De Gregorio, poliziotto di 33 anni, intervenuto nel parcheggio di un supermercato di San Severo ... (Open.online)

Femminicidio di Celeste Palmieri a San Severo uccisa dal marito - la figlia perdona il padre prima del funerale - La figlia di Celeste Palmieri ha perdonato il padre Mario Furio, il gesto straziante dopo il femminicidio di San Severo (Notizie.virgilio.it)