Edi del Gran Hermano colpito da Shaila: "Vedete il fuoco?"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ieri seraGatta e Lorenzo Spolverato hanno fatto il loro ingresso nella casa del. La ballerina si è presentata ai suoi compagni in modo particolare: è entrata nel salone con una pizza, sulle note di Che La Luna Mezzo Mare. Uno ad uno i concorrenti spagnoli sono andati a stringere la mano della gieffina napoletana, ma uno dei ragazzi della casa è da subito sembrato: Edi. Il ragazzone ha sato gli occhi non appena ha visto la nuova arrivata e subito dopo ha voluto ballare con lei. L’atteggiamento del gieffino non è passato inosservato nemmeno all’account ufficiale del: “è appena arrivata e sta già ballando con Edi.il?” Anche i telespettatori spagnoli si sono accorti che è scattato qualcosa per il gieffino: “Lei è il suo prototipo, adesso sicuramente starà appiccicato a lei”.