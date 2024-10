È morto il pittore Luigi Mometti: è stato il "padrino" di Francesca Schiavone (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un pezzo di storia di Bornato che se ne va: Luigi Mometti è morto a 94 anni. Da tutti conosciuto come "il Bello", deve la sua fama non solo alla sua personale notorietà artistica, ma anche al fatto che la tennista Francesca Schiavone – in parte di origini bresciane – per tanti anni si allenò nei Bresciatoday.it - È morto il pittore Luigi Mometti: è stato il "padrino" di Francesca Schiavone Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un pezzo di storia di Bornato che se ne va:a 94 anni. Da tutti conosciuto come "il Bello", deve la sua fama non solo alla sua personale notorietà artistica, ma anche al fatto che la tennista– in parte di origini bresciane – per tanti anni si allenò nei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Luigi Rocca morto per un malore durante una partita di calcio tra amici : l’ex Inter aveva 61 anni - Muore all’età di 61 anni Luigi “Gigi” Rocca, ex calciatore dell’Inter (tra le altre). Fatale un malore accusato in campo durante una partita tra amici a Piacenza, nonostante il tentativo di auto medica e ambulanza per rianimarlo mentre si era ... (Ilfattoquotidiano.it)

L’ex Inter Luigi Rocca morto a 61 anni : fatale un malore durante una partita - Il calcio piange la scomparsa di Luigi Rocca. L'ex giocatore dell'Inter si è spento a 61 anni, dopo un malore in campo in un match tra gli amici.Continua a leggere (Fanpage.it)

Luigi Rocca - morto l’ex calciatore dell’Inter : malore durante una partita con gli amici - Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Luigi Rocca, ex centrocampista che nella sua carriera ha vestito, tra le altre, anche la maglia dell’Inter. L’ex calciatore aveva 61 anni e domenica 20 ottobre stava disputando una partita tra amici a ... (Thesocialpost.it)