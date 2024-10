Gaeta.it - Damian e la sua lotta per la sopravvivenza: il docu ‘San Damiano’ al centro della Festa di Roma

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) A, ladel Cinema si arricchisce di nuove narrazioni e storie di vita autentiche come quella raccontata nelo' di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes. Aldi questa pellicola, c'è, un polacco di trentacinque anni, la cui fuga dalla sua terra lo ha portato nel difficile contestostazione Termini. Con sole cinquanta euro in tasca,si allontana dai portici e dai senzatetto che popolano il pavimentostazione, sollevando invece lo sguardo verso le antiche Mura Aureliane, dove ha trovato un rifugio inaspettato. Una fuga verso, intriso di sogni e aspirazioni di diventare un cantante, si ritrova nel cuore pulsante di, ma non nel modo che aveva immaginato.